Tragedia sull'autostrada in Versilia, bambina perde la vita in un incidente

Tragedia questa mattina lungo l'autostrada A12 Genova-Livorno dove, a seguito di un incidente stradale, è deceduta una bambina. È successo intorno alle 10.30, tra i caselli di Versilia e Massa in direzione Nord, al km 122. Coinvolte nell'incidente due auto, di cui una è andata a fuoco in seguito allo scontro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Massa Carrara, Viareggio e Lucca, spegnendo le fiamme e mettendo in sicurezza i mezzi. All'interno dell'auto incendiata una famiglia, originaria del Marocco, composta da madre, padre e due figlie. Una di queste la bambina, di 5 anni, che a seguito dell'impatto sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo e sul posto il medico del 118 ne ha purtroppo constatato il decesso. Nella seconda macchina coinvolta viaggiavano un uomo e una donna. Tre le persone trasportate in ospedale dal 118.

Il tratto autostradale interessato è stato bloccato alla circolazione, sia in direzione Nord che in direzione Sud, per consentire le operazioni con l'atterraggio dell'elisoccorso Pegaso, al termine del quale la carreggiata Sud è stata riaperta al transito. Ancora chiusa la carreggiata dove si è verificato l'incidente. Sul posto anche la polizia stradale.