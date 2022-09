Agevolazioni Tari, come riceverle a Castelfranco

Il Comune di Castelfranco di Sotto informa che fino al 20 settembre 2022 è possibile fare domanda per le agevolazioni del pagamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022.

Il bando prevede misure di agevolazione e sostegno ai fini della Tassa Rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 20 settembre 2022, a pena di esclusione.

UTENZE DOMESTICHE

Possono beneficiare delle misure di agevolazione e riduzione della TARI per l’anno 2022 i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni ed occupano l’abitazione principale e risultano essere residenti nel Comune di Castelfranco di Sotto, a partire dal 1 gennaio 2022:

- agevolazione nella misura del 100% per i nuclei familiari composti da unico occupante con indicatore ISEE non superiore ad euro 10.000,00;

- agevolazione nella misura del 50% per i nuclei familiari composti da unico occupante con ISEE non superiore ad euro 15.000,00;

- agevolazione del 30% per i nuclei familiari composti da n. 2 occupanti ultrasessantacinquenni con ISEE non superiore ad euro 20.000,00;

- agevolazione del 50% per i nuclei familiari al cui interno ci sono portatori di Handicap con grado di invalidità pari al 100% a condizione che gli stessi non siano ricoverati presso strutture o istituti con ISEE non superiore ad euro 22.000,00;

- agevolazione del 30% per i nuclei familiari con entrambi i genitori residenti e con almeno n. 2 figli a carico, con un ISEE non superiore ad euro 24.000,00;

- agevolazione del 30% per i nuclei monoparentali con uno o più figli a carico, con un ISEE non superiore ad euro 20.000,00;

- agevolazione del 30% per le persone che appartengono alla fascia di età compresa fra i 18 e 34 anni compiuti e sono coppie costituite da giovani coniugati o convivenze di due o più persone non legati da rapporti di parentela, con un ISEE non superiore ad euro 18.000,00;

- agevolazione di euro 50,00 per i nuclei familiari residenti con almeno n. 1 componente che rientri nell’applicazione della L. n. 104/92, con un ISEE non superiore ad euro 20.000,00. È ammessa la presenza di un altro nucleo familiare costituito da badante/collaboratrice familiare con regolare contratto.

L’importo massimo della riduzione è limitato a euro 350.

UTENZE NON DOMESTICHE

Possono beneficiare delle misure di agevolazione e riduzione della quota variabile della TARI i soggetti che si trovano nelle seguente condizioni:

- agevolazione del 35% della quota variabile dovuta per il 2022 per gli esercizi e studi di liberi professionisti che sono ubicati all’interno del Centro Storico-CNN del Capoluogo così come definito dalla Delibera G.C. n. 54 del 29/04/2013;

- agevolazione del 35% della quota variabile dovuta per il 2022 per gli esercizi e studi di liberi professionisti che hanno aderito, alla data della pubblicazione del presente bando, al Centro Commerciale Naturale delle Frazioni del Comune di Castelfranco di Sotto e all’associazione commercianti Noi di Viale Italia APS.

L’importo massimo della misura dell’agevolazione è di euro 400.

Per i dettagli su requisiti, modalità di presentazione e documentazione necessaria alla partecipazione si rimanda all'Avviso e ai Modelli di Domanda scaricabili negli avvisi presenti sulla home page del sito del Comune (link diretto all’avviso: https://www.comune.castelfranco.pi.it/home/news-and-events/news-overview/Anno-2022/09/Bando-agevolazioni-TARI1.html).

Come fare domanda

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, potrà essere:

1) Inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC:

comune.castelfrancodisotto@postacert.toscana.it;

2) Inviata all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.castelfranco.pi.it

3) Presentata direttamente al Comune presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Tributi che rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. tel: 0571-487305, 0571-487208, 0571-487309 e-mail: ufficiotributi@comune.castelfranco.pi.it

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa