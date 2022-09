Aperte le iscrizioni per il Minibasket Abc

Sono aperte le iscrizioni ai corsi Minibasket e Microbasket organizzati dalla società Abc Castelfiorentino. I corsi Minibasket sono riservati ai bambini e alle bambine nati/e tra il 2011 e il 2017, mentre i corsi di Microbasket sono riservati ai bambini e alle bambine nati/e negli anni 2018 e 2019.

Ogni gruppo svolgerà due o tre allenamenti settimanali che si terranno presso il palazzetto dello sport “Nedo Betti” in viale Roosevelt e la palestra polivalente “Mario Gilardetti” in via XXV Aprile. Nella sezione Orari e Modulistica è consultabile l’orario della settimana 5-10 settembre.

Tutti coloro che intendono avvicinarsi al Minibasket o al Microbasket avranno due settimane di prova gratuita, dopodichè sarà necessario procedere con l’iscrizione.

DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE

· certificato di idoneità medico sportiva: non agonistico dai 6 ai 10 anni, agonistico a partire dall’11° anno di età (la richiesta per la visita medico sportiva viene rilasciata dalla segreteria Abc);

· carta d’identità e tessera sanitaria dell’atleta;

· modulo di iscrizione da firmare presso la segreteria Abc.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria Abc al numero 0571 61661 o via mail all’indirizzo info@abccastelfiorentino.it.

Fonte: Abc - Ufficio stampa