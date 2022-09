Bacco, Palaia e Venere: torna la "notte rossa" del vino e dell'amore

Dopo due anni di stop forzato causa pandemia, torna finalmente "Bacco Palaia e Venere", la notte rossa di Palaia, dedicata al vino e all’amore. Il Rosso è il colore del vino nei calici, dei grappoli d'uva matura, del cuore degli innamorati ed è il colore di questa festa dedicata a Bacco e Venere, che si terrà nel centro storico palaiese domenica 4 settembre.

A partire dalle ore 19 fino a tarda notte, le strade e le vie del borgo si animeranno di luci, suoni e colori, per una serata all'insegna del gusto e del divertimento. Sarà possibile degustare tantissimi prodotti tipici delle eccellenze locali come vini, birra, tartufi, liquori aromatici e prodotti a base di peperoncino piccante. Numerose le attività commerciali che offriranno menù a tema e street food, così da poter passeggiare liberamente per il centro storico con bicchiere, sportina e specialità locali a portata di mano, per godersi gli spettacoli itineranti che si alterneranno per tutta la serata.

Gli artisti locali animeranno il paese con spettacoli musicali e di intrattenimento: ad aprire la serata sarà l'esibizione della Filarmonica “G. Puccini” di Palaia che, assieme al gruppo delle Majorette, sfilerà per tutto il borgo; non mancheranno momenti di giocoleria e performance acrobatiche con la Compagnia “4 Monkeys”, trampolieri e cantastorie e la trascinante allegria della Ciacciabanda Street Band. Dedicato ai più piccoli lo spettacolo di Paco Paquito in Piazza Sant’Andrea e le magiche marionette di “Soul Wood”. Ampio spazio anche alla musica live, con l’esibizione degli allievi dell’Accademia “Il Pentagramma” di Forcoli e quella più intima e d’autore del duo “Riego” nel giardino del palazzo comunale. Ad arricchire la festa saranno inoltre auto e moto d’epoca nei pressi di Porta Fiorentina.

Un' icona ormai tradizionale della festa è il romantico“Arco dell’Amore” dove le coppie, ispirate da Cupido e Venere, possono immortalare il loro legame tra selfie e dolci baci, in un' atmosfera giocosa e spensierata che si muoverà quest'anno atttorno al tema “Amore e Psiche” con cuori rossi, farfalle e luci romantiche.

“L’idea della Notte Rossa è nata nel 2015, dall'osservazione dell'affresco presente nella Sala Giunta, opera del pittore Luigi Ademollo – dichiara il Sindaco di Palaia Marco Gherardini - “Nell’affresco due ninfe tagliano le ali a Cupido e gli trafugano arco e frecce, in modo tale che non potrà più dardeggiare donne e uomini infiammandone il cuore di passione.

Da questa raffigurazione, così ricca di simbolismi e leggende, abbiamo tratto spunto per creare “Bacco Palaia e Venere”, una manifestazione giunta quest’anno alla sua sesta edizione e che vede la presenza di numerosi visitatori, ideata anche e soprattutto per dare impulso e vivere insieme il paese di Palaia, in un clima festoso e conviviale” - conclude il Sindaco.

Per quanto riguarda la viabilità, la strada principale del paese sarà chiusa dalle ore 17:30 Consigliabile l’accesso a Palaia da Pontedera – San Gervasio o da Montopoli per arrivare al parcheggio in Piazza del Mercato e a quello delle scuole medie. Per l'accesso da Forcoli, grazie alla Pubblica Assistenza di Palaia e alla Misericordia di Forcoli e Montefoscoli, sarà disponibile un servizio navetta in località Partino, nello spazio cortesemente messo a disposizione dalla Parrocchia di Palaia e dall'Istituto Diocesano di Sostentamento Clero.

La manifestazione, organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Palaia, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con l’ Ufficio Turistico locale, è sostenuta da Ecofor Service, Fratelli Fegatilli srl, Valiani Trasporti, Borgo di Colleoli Resort, S.U. Servizi Urbani Integrati, Savini Tartufi, Liquorificio Morelli, Carrefour Market Forcoli, Agriturismo Colleoli, Agriturismo Podere San Giorgio, SB – Vecchi Toscanacci, Agenzia Immobiliare Mia, Vannini Tuscany e 36° Mostra Mercato del Tartufo.

Fonte: Comune di Palaia