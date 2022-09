Hanno forzato la porta d'ingresso della filiale del Banco Fiorentino di via Vecchia Pisana a Malmantile di Lastra a Signa per far esplodere il bancomat. La segnalazione è giunta ai carabinieri della compagnia di Signa alle 2 di questa notte. Tre persone a volto coperto hanno portato via delle cassette metalliche dal bancomat contenenti denaro, prima di scappare. Il danno e il malloppo sono in corso di identificazione. Le indagini vanno avanti.