Bastione Teatro amatoriale, due spettacoli in via Verdi a Castelfiorentino

Con due spettacoli all’aperto si svolgerà nella prima metà di settembre “Bastione Teatro”, mini rassegna giunta alla terza edizione, e che vedrà quest’anno salire sul palco le due compagnie amatoriali “TeatroCastello” e “Il Cerchio di Gesso” (ingresso libero, inizio spettacoli ore 21.30).

Organizzata dal Circolo Arci “Il Bastione” (via Verdi) in collaborazione con l’associazione “TeatroCastello” e il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, il primo evento è in programma martedì 6 settembre con “Il Mago Fascinorum”, spettacolo scritto da Carlo Campinoti e a cura della compagnia “Il Cerchio di Gesso”, articolato in due commedie distinte: dopo “Il Mago Fascinorum”, infatti (che rappresenta la prima parte dello spettacolo) ne seguirà un’altra dal titolo “Cappuccetto Rosso”.

Nella prima parte, protagonista è una coppia di anti eroi che fanno a gara a chi è il più imbranato: agli occhi della narratrice della fiaba, quello più affidabile si darà all’avventura imbattendosi nel temibile “Mago Fascinorum” che risolve tutti i problemi, ma ad un prezzo che non si aspetta. Nella seconda parte protagonista è – come suggerisce il titolo - Cappuccetto Rosso, che decide di rimanere a casa al fine di scongiurare guai seri. Nonostante queste precauzioni, non riuscirà tuttavia a evitare il suo destino. I due spettacoli (che fanno parte della medesima serie delle “Favolate”) sono interpretati da Andrea Donati, Chiara Maccioni, Carlo Campinoti, Graziella Coco, Lucia Taddei, Greta Cappelli, Fabio Marini, Martina Vaccarino, Irene Mandorlini, per la regia di Diego Conforti e Fabio Marini.

Giovedì 15 settembre è in programma il secondo spettacolo dal titolo “Tre per Tre”, commedia a cura di TeatroCastello suddivisa in tre parti, interpretata da Carlo Conforti, Diego Conforti, Nicoletta Loisi (regia Marco Natalucci, Paolo Puccini, Chiara Riondino che ne sono anche gli autori). Nella prima parte, protagonista è un mago di terz’ordine che affronta spettacoli scadenti. Per gestire la situazione si avvale di un aiutante, che al segnale convenuto si alza dal pubblico per dargli una mano. Una sera, però, quest’ultimo manca all'appuntamento e il mago è costretto a sostituirlo all’ultimo momento con l'imbranato Raffaele. Nella seconda parte, un signore di nome Califano va a far visita dopo molto tempo all’amico Bartolomeo in fin di vita, accudito dalla sorella Carolina. Per soddisfare gli ultimi e strampalati desideri dell’amico dovrà interpretare un’ampia varietà di ruoli. Nella terza parte, infine, protagonista è una coppia che si trova ad affrontare un’assurda situazione coniugale, in un difficile equilibrio messo in crisi da una persistente aggressività.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa