Biblioteca all'aria aperta, continuano le iniziative al Parco di Serravalle

Settembre è cominciato e il programma di iniziative dedicate a bambini, ragazzi e adulti della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli è sempre ricco e tutto da scoprire.

Proseguono anche nelle prossime settimane le attività all’aria aperta nel parco di Serravalle e nei giardini cittadini.

Da lunedì 5 settembre 2022 ripartono le attività delle sferruzzanti in biblioteca alle 15.30. Come sempre e per tutti gli appassionati del filo e della maglia, è necessaria la prenotazione da effettuare tramite mail a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare il numero 0571 757840.

Ecco il programma al parco di Serravalle: lunedì 5 settembre, alle 17.30, La cornice delle mie vacanze! Un laboratorio creativo per rivivere i momenti più belli dell’estate giocando con l’arte. Il laboratorio sarà condotto da Giulia Bilardo.

Lunedì 5 settembre, alle 17.30, spazio agli Scompaginati… al parco! Incontro del Gruppo di lettura dei ragazzi.

Giovedì 8 settembre, alle 17.30, Un finale strabiliante. Tante letture divertenti dai finali sorprendenti selezionate dalla bibliotecaria Antonella per salutare tutti insieme l'Ora del Racconto al Parco 2022.

Durante le iniziative dalle 16.30 sarà aperto anche il punto prestito con tante proposte di lettura per bambini, ragazzi e adulti, ogni lunedì e giovedì fino al 15 settembre.

Le attività continuano nel ‘parco’ lunedì 12 settembre, alle 17.30, con Foglie, colori e spugne: un saluto all’estate nell’attesa dell’autunno con i suoi colori e forme. Giovedì 15 settembre è tempo di festeggiar con una piccola festa di fine stagione. Nell’occasione verranno premiati tutti coloro che hanno partecipato all'iniziativa denominata “Amico della biblioteca del Parco 2022” e a seguire “Tutti giù per terra!”. Un bel pic nic sull'erba, per passare un momento di relax tutti insieme. Che cosa occorre? Una gustosissima merenda e un plaid.

Per L'Ora del Racconto al Parco, le letture animate si sposteranno nel giardino di Ponzano, in via Enea Galletti, mercoledì 7 settembre 2022 alle 17.30. E ci sarà anche il punto prestito.

L’ultimo appuntamento fuori programma è il 14 settembre alle 17.30 nei giardini di Pagnana in piazza Arno.

Per informazioni: biblioteca@comune.empoli.fi.it; tel. 0571 757873.

LE VETRINE - La vetrina della Sezione ragazzi è dedicata al ritorno sui banchi di scuola con tante proposte. Mentre quella principale della biblioteca, resta allestita con i libri del Premio Pozzale inclusi i tre libri vincitori.

ORARIO SEZIONE RAGAZZI - Si ricorda a tutti che l’orario della Sezione ragazzi è: lunedì – venerdì 10-19 e sabato 9-13 16-20. L’orario in vigore per la Sezione generale della Biblioteca è: lunedì– venerdì 9-20 e sabato 9-13 16-20.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa