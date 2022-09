Cacciucco Pride, cena dei 500: aperte le prenotazioni

Sono ufficialmente aperte le prenotazioni per la cena dei 500 evento clou dell'edizione 2022 del Cacciucco Pride. Si prenota a questo link: https://link.dice.fm/K1795317441c

Al centro dell’evento di quest’anno, dunque, l’allestimento di un ristorante en plein air in via Grande, da Piazza Guerrazzi a Piazza Grande, con cinquanta tavoli, una cucina centrale di smistamento e una brigata di servizio gestita dall’Associazione cuochi livornesi. Tutto questo per assicurare a cinquecento commensali, la sera di SABATO 17 SETTEMBRE, di poter degustare la ricetta più identitaria della cucina livornese.

La serata evento avrà un costo di 35€ e prevede un’entrée, il Cacciucco e un dessert. In abbinamento col piatto forte, il Morellino di Scansano del Consorzio, vinificato per essere abbinato a piatti di pesce strutturati, come appunto il Cacciucco.

A fare da apripista, invece, la ‘Regina Bianca’, la Vernaccia di San Gimignano, il vino bianco d'eccellenza di Toscana.

A chiusura il dessert che sarà realizzato dal maestro pasticcere Sergio Cristiani titolare della omonima pasticceria insieme al figlio fresco di riconoscimento come miglior pasticcere under30 toscano, Lorenzo Cristiani, seguito da una degustazione di grappe.

Durante la cena è prevista un’esibizione di grande impatto visivo e musicale, con arie di pianoforte che letteralmente galleggeranno sopra le teste dei commensali, con lo SKY PIANO.

Uno spettacolo unico nel suo genere che sbarca in Toscana e precisamente a Livorno grazie all’evento Cacciucco Pride.

La pianista Melissa Sgorlon suonerà il pianoforte, dal vivo, sospesa a oltre 3 metri di altezza, esibendosi in una performance emozionante.

Il Cacciucco sarà preparato dall'associazione Cuochi Livornesi, accompagnata dalle tre associazioni sommelier AIS, FISAR e SES che si occuperanno del servizio di degustazione vini in abbinamento alle portate.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa