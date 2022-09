Calcio Scandicci, presentata la Prima Squadra all'Hard Rock Cafe

Presentazione della Prima Squadra dello Scandicci in grande stile, ieri sera, all'Hard Rock Cafe Firenze. Il primo atto ufficiale della nuova, prestigiosa collaborazione tra la società Blues e il noto marchio internazionale che ha come brand ambassador Lionel Messi. Una partnership importante per lo Scandicci, in assoluto la prima società calcistica italiana a legarsi con Hard Rock Cafe, ma anche per il territorio, come testimoniato dalla presenza delle istituzioni scandiccesi, fiorentine e regionali e dei partner della società.

"Per noi è un passaggio importante per la nostra crescita", ha esordito il Presidente dello Scandicci, Fabio Rorandelli. "Hard Rock Cafe è un brand che abbraccia tante generazioni. Per noi è la 16esima stagione di fila in Serie D, speriamo di farla nel migliore dei modi. Siamo strutturati per affrontarla al meglio".

"Per noi questa è una partnership importante, grazie a chi si è impegnato a realizzare tutto ciò", le parole di Daniele Beretta, General Manager di Hard Rock Cafe Firenze. "La famosa maglia con il logo Hard Rock Cafe è nata proprio per la sponsorizzazione di una maglia di una squadra di calcio a Londra, nel 1972. Siamo felici di questa collaborazione per i 50 anni di Hard Rock Cafe".

Il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, dando l'in bocca al lupo allo Scandicci per la stagione, si è soffermato anche sul tema stadio: "Lo Scandicci è una realtà solida, tra le più importanti della provincia di Firenze. Il Presidente Rorandelli, che con grande passione e attaccamento alla città sta ottenendo grandi risultati, fa bene a dire che c'è bisogno di uno stadio. Il maggior investimento che Scandicci abbia mai visto sugli impianti sportivi sarà per lo stadio, e sarà sul bilancio del 2023. Entro la fine dell'anno scioglieremo le alternative progettuali, ovvero dove sarà meglio fare lo stadio: Vingone o San Giusto. E' giusto che Scandicci abbia uno stadio moderno, funzionale e adatto alla Serie D di cui andare orgogliosi. E' un impegno che ci prendiamo".

Anche l'assessore allo Sport del Comune di Scandicci, Ivana Palomba, l'assessore allo Sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione, e il consigliere Regionale Fausto Merlotti hanno sottolineato l'importanza della partnership tra Scandicci e Hard Rock Cafe Firenze, mentre Alberto Di Chiara, Supervisore Tecnico e colui al quale è intitolata la Scuola Calcio Elite, si è soffermato anche sui tanti ragazzi partiti dalla 'cantera Blues' e oggi in Prima Squadra.

Per mister Athos Rigucci, tecnico alla seconda stagione sulla panchina dello Scandicci, quello che sta per iniziare (domenica sul campo del Lentigione) sarà un campionato "impegnativo, ma il gruppo mi piace, sono contento dei ragazzi, eccezionali, che la società mi ha messo a disposizione. Sarà un girone inedito per noi, ma è sempre Serie D: il nostro atteggiamento non deve cambiare, siamo noi che decidiamo il nostro destino".

Nell'occasione sono state presentate anche le maglie da gioco dello Scandicci 2022/2023: oltre a quella Blues firmata Sime, quella Bianca firmata Dinamica Porte e Finestre e quella 'fluo' firmata Panara Costruzioni – Società del Gruppo Rorandelli, spazio alle due mute con sponsor Hard Rock Cafe Firenze, ovvero quella rossa e quella nera per i portieri.

Questa la rosa di mister Athos Rigucci e dello staff composto da Claudio Ventrice (allenatore in 2°), Andrea Zamperini (preparatore dei portieri), Davide De Fraia (preparatore atletico), Carlo Buccioni (staff sanitario) e Simona Ciagli (team manager oltre che vicepresidente del Club):

PORTIERI: Davide Dainelli (2003), Edoardo Masini (2004), Francesco Timperanza (2001)

DIFENSORI: Jacopo Cecconi (2000), Modesto Edu Mengue (2003), Federico Ficini (2003), Leonardo Francalanci (2002), Tommaso Ghinassi (1987), Matteo Gianassi (2004), Salvatore Santeramo (1995)

CENTROCAMPISTI: Gregorio Alfani (2005), Edoardo Bartolozzi (2004), Milton Borgarello ('97), Marco Corsi (2003), Michel Cruciani (1986), Vieri Di Blasio (2002), Duccio Frascadore (2000), Alberto Marini (1999), Elia Meucci (1997), Tommaso Sinisgallo (2000), Giacomo Tacconi (1998), Tommaso Vanni (2005)

ATTACCANTI: Franklyn Akammadu (1998), Matteo Gozzerini (2000), Gioele Grillo (2004), Leonardo Saccardi (1998), Filippo Vezzi (1992)

