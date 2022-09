Centauro rimane incastrato sotto la moto: soccorso in elicottero a Firenzuola

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello, sono intervenuti nel comune di Firenzuola, in località Sasso della Mantesca, per soccorrere un motociclista caduto in zona impervia. Sul posto è stata inviata la squadra di terra, con il supporto del personale Speleo Alpino Fluviale e l'elicottero del reparto volo di Bologna Drago 151.

E' stato proprio l'elicottero a individuare il motociclista, che è stato raggiunto dagli elisoccorritori calati con il verricello per effettuare una valutazione dello scenario e delle condizioni del conducente. L’uomo, a seguito di una caduta accidentale, era rimasto bloccato con una gamba sotto la moto da cross, ed è stato quindi liberato dai Vigili del fuoco.

Il motociclista è stato controllato anche dal personale sanitario ma non è stato necessario il ricovero.