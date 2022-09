Dal Pnrr nuova illuminazione al led alla scuola Dino Campana di Scandicci

Aggiudicati i lavori per la nuova illuminazione a led all’interno della scuola primaria Dino Campana di via Allende, con un nuovo impianto che porterà comfort visivo per alunni e insegnanti, efficientamento energetico, risparmi sulle utenze, benefici ambientali. L’intervento è stato affidato all’impresa Montanarella Costruzioni srl di Melfi (Pz), nell’ambito dell’accordo quadro per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria agli impianti di immobili comunali per il triennio 2022-2024, con un importo di 123.078,14 euro iva inclusa. Il nuovo impianto di illuminazione a luci a led della scuola Campana sarà finanziato grazie ai contributi assegnati ai Comuni dal Ministero dell’Interno per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza Pnrr: si tratta quindi del primo intervento finanziato con il Pnrr a Scandicci, Comune che ha già ottenuto finanziamenti per oltre 16 milioni di euro per progetti di rigenerazione urbana, con particolare attenzione alle scuole: 10 milioni di finanziamento sono stati ottenuti per la nuova scuola Fermi, 5 milioni di euro per un pacchetto di progetti di riqualificazione che riguardano il quartiere di San Giusto, un milione di euro per la scuola primaria Sandro Pertini.

“La scuola elementare Dino Campana – si legge nella relazione al progetto di efficientamento energetico - è dotata di un impianto di illuminazione a tubi fluorescenti installati circa 20 anni fa”, con corpi illuminanti che non riescono più a garantire livelli di illuminazione consoni. “L’intervento previsto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione completo di apparecchi a led e di sistema di controllo e gestione del livello di illuminamento”. Dall'analisi dei costi emerge che è preferibile procedere con l’utilizzo di corpi illuminanti a led “in quanto si ottiene un notevole miglioramento energetico e contestualmente si ottiene una notevole riduzione delle operazioni di manutenzione negli anni”. Ad intervento ultimato i locali interni saranno dotati di impianti di illuminazione regolabile in base alla luce esterna e alla presenza o meno di persone all'interno dei diversi ambienti.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa