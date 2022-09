Detriti si staccano dal sottopasso di via Piovola, fermata la circolazione ferroviaria

Una trave si è staccata presumibilmente dopo il passaggio di un mezzo pesante nel sottopasso ferroviario di via della Piovola a Empoli ieri notte. A essere interessata è stata la circolazione ferroviaria soprastante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento del Terrafino. Il tratto ferroviario tra Firenze e Pisa è stato interrotto per breve tempo anche se i tecnici Rfi sono intervenuti per una valutazione. Non ci sono feriti. La situazione è tornata in breve tempo alla normalità.