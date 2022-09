Differenziata intelligente, a Poggibonsi nuovi contenitori ad accesso controllato

Tutto pronto per la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti a Poggibonsi. Questa mattina il sindaco e l’assessore all’ambiente, insieme ad Alessandro Fabbrini e Edgardo Reggiani, presidente e responsabile progettazione e pianificazione Sei Toscana, hanno presentato le prossime attività legate alla revisione dei servizi che avranno l’obiettivo di incrementare quantità e qualità della differenziata, efficientare il sistema di raccolta e migliorare il decoro urbano.

La riorganizzazione coinvolgerà gradualmente tutto il territorio comunale e procederà per fasi. Il primo step, in fase di avvio, riguerderà il servizio stradale, circa 11.000 utenti che riceveranno a domicilio tutto il materiale utile.

A partire dalla seconda settimana di settembre saranno progressivamente sostituiti tutti i vecchi cassonetti stradali con circa 140 nuove postazioni di raccolta con contenitori ad accesso controllato. Ogni postazione sarà allestita con 5 contenitori per la raccolta di carta e cartone (coperchio blu), organico (coperchio marrone), vetro (coperchio verde), multimateriale leggero ovvero imballaggi in alluminio, plastica, tetrapak (coperchio giallo), residuo non riciclabile, ovvero quello che siamo abituati a chiamare indifferenziato (coperchio grigio).

Due saranno dunque le principali novità sul conferimento: sarà introdotta la raccolta separata del vetro, per un migliore riciclo dei materiali, e dovranno essere conferiti nell’apposito contenitore carta e cartone (l’attuale sistema di conferimento cesserà dal 30 ottobre).

I nuovi contenitori saranno tutti dotati di un dispositivo che permetterà di riconoscere l’utente che conferisce il rifiuto tramite la 6Card, che le famiglie riceveranno a domicilio. La tessera assocerà ogni conferimento a una singola utenza Tari e questo consentirà, quando il nuovo sistema sarà a pieno regime, di introdurre un sistema di tributo puntuale legato all’effettiva produzione dei rifiuti e al reale impegno dei cittadini nella differenziazione dei materiali.

In tutta la fase di installazione, i cassonetti saranno comunque utilizzabili senza 6Card (semplicemente premendo il pulsante di risveglio presente su ogni contenitore) così da consentire ai cittadini di prendere confidenza con questi nuovi cassonetti di ultima generazione.

Come ha sottolineato il sindaco sta per avviarsi dunque la prima fase di una revisione complessiva del servizio, che renderà possibile un concreto aumento in quantità e qualità della raccolta differenziata, un reale miglioramento dell’ambiente e del decoro urbano anche attraverso una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini. Obiettivi che vogliamo e dobbiamo cogliere e per cui è fondamentale la collaborazione e la partecipazione di tutti. Dopo le ottime performance di cui la città di Poggibonsi ha dato prova negli anni passati, è necessario oggi fare un ulteriore passo in avanti per migliorare.

La riorganizzazione del servizio, frutto di un lungo lavoro di approfondimento, sarà graduale e andrà progressivamente a regime. Come ha sottolineato l’assessore all’ambiente sarà accompagnata da monitoraggio continuo e costante attività di informazione e sensibilizzazione verso una tematica che coinvolge ogni singolo cittadino per costruire il futuro della comunità. Un processo vasto, che riguarda anche altre pianificazione in corso su efficientamento energetico e mobilità, in cui i cittadini non sono più semplici fruitori di un servizio ma sono protagonisti consapevoli di un cambiamento in grado di generare benefici ambientali ed economici.

Nei prossimi giorni arriveranno a casa dei cittadini coinvolti in questo primo step di riorganizzazione, la lettera con tutte le informazioni utili sui nuovi servizi di raccolta, il materiale informativo (con la Guida alla raccolta differenziata #buttabene) e due 6Card associate alla specifica utenza Tari. È inoltre a disposizione sul sito di Sei Toscana un video-tutorial che spiega come utilizzare i nuovi contenitori (questo l’indirizzo: https://bit.ly/3zHrOkY).

Per illustrare a tutti i cittadini gli obiettivi di questa riorganizzazione, i nuovi servizi, le corrette modalità di separazione e conferimento dei materiali, l’amministrazione comunale e SEI Toscana hanno programmato alcuni incontri pubblici dedicati che si terranno mercoledì 28 settembre alle 18 presso la sala polivalente dell’Upp in Località Bernino, mercoledì 28 settembre alle 21.30 presso la sala dell'Ente Paesano a Staggia Senese, giovedì 29 settembre,alle 21.30, presso la sala della Virtus in via dei Cipressi.

“Con Poggibonsi, proseguiamo le attività legate al nostro nuovo piano industriale nella zona della Valdelsa, iniziate poche settimane fa con Colle e San Gimignano – commenta il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini –. Confidiamo nella collaborazione di tutti i cittadini per questa nuova importante fase che consentirà un reale miglioramento dei servizi e un concreto aumento delle percentuali di raccolta differenziata. Ci impegneremo al massimo per rispondere al meglio alle aspettative che il territorio, cittadini, imprese e amministratori, ripone su di noi”.

Nella seconda fase di riorganizzazione dei servizi, che prenderà il via dal mese di ottobre, si procederà ad una ridefinizione e riorganizzazione del servizio di raccolta porta a porta, anticipata da apposita comunicazione a tutti gli utenti interessati. Anche tutto il secondo step sarà accompagnato da un’importante attività di informazione e contatto, sia tramite lettera che con la consegna dei nuovi kit per la raccolta e con incontri pubblici.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa