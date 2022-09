Elezioni, sorteggiato l'ordine dei simboli sulle schede

A Firenze in Corte d'Appello è stato sorteggiato l'ordine dei simboli elettorali. Il prossimo 25 settembre si vota in tutta Italia e anche in Toscana. Di seguito ecco come saranno i simboli.

Per il Senato al primo posto il Movimento 5 Stelle, secondo posto Azione-Italia Viva-Calenda, poi la coalizione di centrosinistra - Alleanza Verdi e Sinistra, Impegno civico Luigi Di Maio-Centro Democratico, Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista, +Europa -, Unione Popolare con De Magistris, Vita, Partito Comunista Italiano, Italexit per l'Italia. Poi estratto il raggruppamento di centrodestra - Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, Forza Italia, Noi Moderati/Noi con l'Italia Maurizio Lupi Italia al Centro con Toti-Coraggio Italia Brugnaro-Udc, Lega per Salvini Premier -. infine, Italia Sovrana e Popolare.

Sulla scheda per la Camera, sorteggiata al primo posto Italexit per l'Italia, poi Unione Popolare con De Magistris, al terzo posto Azione-Italia Viva-Calenda, a seguire centrodestra - Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, Lega per Salvini Premier, Forza Italia, Noi Moderati/Noi con l'Italia Maurizio Lupi Italia Al Centro con Toti- Coraggio Italia Brugnaro-Udc -, poi la coalizione di centrosinistra - Impegno Civico Luigi Di Maio- Centro Democratico, Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista, Alleanza Verdi e Sinistra,+Europa -, a seguire Vita, Italia Sovrana e Popolare, Movimento 5 Stelle.