Firmato il patto antifascista dei Comuni della Piana Fiorentina

"Azioni comuni contro il fascismo e le discriminazioni": questo il nome del patto antifascista dei Comuni della Piana Fiorentina firmato oggi nella sala consiliare del Comune di Signa alla presenza dei sindaci di Signa, Calenzano, Lastra a Signa, Scandicci e Sesto Fiorentino. Firmatarie e promotrici del patto le sezioni ANPI dei comuni aderenti e il Comando provinciale di Firenze ma anche CGIL, CISL, UIL e le sezioni SPI, ARCI comitato territoriale di Firenze e LIBERA Scandicci presidio “Placido Rizzotti”. Un documento con cui si riconfermano i principi dell’antifascismo sanciti dalla Costituzione e dal qual partire per intraprendere azioni comuni che favoriscano la conoscenza e il rispetto dei valori costituzionali.

Nel protocollo è sottolineato l’impegno delle istituzioni nel costruire un calendario di iniziative – da rivolgere principalmente alle scuole del territorio – per la promozione dei principi costituzionali. A questo è da aggiungere la volontà di mettere a disposizione dei cittadini e dei pubblici uffici una copia consultabile della Carta costituzionale e la prospettiva di destinare i beni confiscati alle mafie a iniziative a carattere sociale.

Le sezioni ANPI, sostenute dalle organizzazioni sindacali, lavoreranno al fianco delle istituzioni e degli istituti scolastici per incoraggiare le generazioni più giovani a una partecipazione attiva della vita politica locale e nazionale; diffonderanno i principi costituzionali sul territorio, promuoveranno la solidarietà, la giustizia sociale, l’aggregazione e l’integrazione; svolgeranno un ruolo di coordinamento con le altre realtà locali per l’organizzazione di assemblee pubbliche e contrasteranno ogni azione discriminatoria che metta in discussione i diritti umani e civili.

La firma di un atto quindi che intende tradursi in partecipazione attiva, in testimonianza nei luoghi istituzionali e in quelli di lavoro in favore di quei dettami che stanno alla base della Carta costituzionale.

Il protocollo rimane aperto alla firma e potranno aderire tutte le associazioni e realtà locali che ne condividano valori e principi.

Fonte: Ufficio Stampa