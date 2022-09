Incontro con i candidati Lega a Castelfiorentino

Sabato 3 settembre, dalle ore 11.30, Federico Bussolin e Michela Monaco candidati alla Camera insieme a Cecilia Cappelletti candidata al Senato saranno presenti al Gazebo in via Volontari del Sangue a Castelfiorentino per incontrare militanti, simpatizzanti e tutti coloro che saranno interessati al programma di governo del centrodestra.

Seguirà un breve pranzo all’enoteca “Su pe Costa” dove, per l’occasione, sono stati rivolti inviti specifici ad associazioni e comitati del territorio.

Fonte: Lega Castelfiorentino