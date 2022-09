La Filarmonica Verdi in concerto in piazza Signoria a Firenze

Tournée d'eccezione per la Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Montemurlo, che venerdì 9 settembre ore 21 suonerà dall'arengario di Palazzo Vecchio in piazza Signoria a Firenze. Il concerto della filarmonica è inserito nel calendario di eventi del Festival musicale fiorentino 2022, promosso da Ambima Toscana, l'associazione delle bande italiane, con il Comune di Firenze.

Il concerto è a ingresso libero e gratuito e la Filarmonica Giuseppe Verdi sta organizzando un pullman, con partenza dalla sede di via Scarpettini 10, per dare la possibilità ai cittadini di Montemurlo di poter assistere al concerto in una delle piazze più belle del mondo, tra l'altro in questo periodo piena di turisti internazionali. I posti sono limitati, per informazioni e prenotazioni telefono 338 7599443. Un bel palcoscenico per la formazione musicale montemurlese che vanta 128 anni di storia ( è stata fondata nel 1894) e che è guidata con passione dalla maestra Liana Lascialfari. A breve ripartiranno anche le lezioni della scuola di musica della Filarmonica .

Tutti gli interessati avranno la possibilità di fare una lezione di prova. Oltre all'insegnamento ormai dei classici strumenti da banda e tradizionali (flauto dolce e traverso, tromba e trombone, clarinetto,sassofono, oboe, corsi di formazione audio-percettiva (ex-solfeggio), propedeutici agli esami di Conservatorio nuovo ordinamento, pianoforte, percussioni, chitarra, basso) e del canto, alla scuola di musica sono attivi anche i corsi di violino e di viola. Per maggiori informazioni si può contattare la scuola di musica della Filarmonica telefono 0574/686903 email: info@filarmonicaverdi.it.

Fonte: Ufficio Stampa