Molesta i clienti di un negozio a Cisanello, denunciato

Molestava i clienti di un negozio di Cisanello a Pisa. Ieri pomeriggio le volanti della questura di Pisa sono state chiamate per un 31enne brasiliano residente a Pisa. L'uomo non aveva intenzione di allontanarsi, nonostante l'invito del commerciante. Gli agenti sono intervenuti e lo hanno portato in questura nonostante avesse tentato di divincolarsi e scalciare. E' stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sono state avviate le pratiche per l'espulsione dall'Italia perché il suo permesso di soggiorno è scaduto.