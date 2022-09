Nuovo caso di Dengue ad Arezzo: 30enne ricoverato al San Donato

Ancora un caso di Dengue ad Arezzo. Un uomo di circa 30 anni, residente in Valdarno e rientrato da Cuba nei giorni scorsi, è stato ricoverato il 30 agosto all'ospedale di Arezzo ed è stato dimesso oggi. Sono già state effettuate le procedure di disinfestazione zanzare per le aree di competenza dell'ospedale San Donato, mentre per quanto riguarda Arezzo l'area da disinfestare, come da indicazioni regionali, deve avere un raggio di 200 metri, coinvolgendo zone esterne all'ospedale. Il Comune di Arezzo, dunque si occuperà della disinfestazione delle aree che ricadono sotto la responsabilità comunale.