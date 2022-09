Pavese e Giannelli (FdI): "Lavori a Campo di Marte terminati, problemi rimasti"

Si sono conclusi la mattina del 27 agosto i lavori di manutenzione straordinaria alla galleria “Pellegrino” tra Firenze Statuto e Firenze Campo di Marte realizzati da Rete Ferroviaria Italiana. I tempi sono stati rispettati come da cronoprogramma. Peccato che, come da cronoprogramma costante, non siano cambiate le cose per i pendolari dell'empolese valdelsa. E', quella che si appresta a concludersi, una settimana di disagi pesantissimi per i pendolari della Firenze Siena e della Firenze Empoli Pisa. Talmente tanti i problemi che ci sono stati segnalati cjhe non sappiamo da che parte iniziare. Ne ricordiamo solo alcuni, random, dal rv 4020, che dopo aver accumulato un'ora di ritardo lunedi 29 ha avuto forte ritardo anche il 31 agosto, al regionale 18260 non partto per guasto alle porte, al passaggio a livello di Granaiolo guastatosi 2 giorni fa con forti ripercussioni, a regionali, come quello delle 16.05 da Firenze a Siena con forte ritardo e senza comunicazione di fermate aggiuntive (nello specifico Montelupo F.no) per poter rprendere altri convogli...

E ancora, 2 giorni fa, i regionali 18203 e 18214 cancellati, così come i 19036, 10943, 18222. O ancora in alcune fasce orarie minuetti unici con gente accalcata ovunque. E tutto questo scempio continua, ovviamente, nel silenzio assordante dell'Assessore Baccelli, al quale i pendolari fanno complimenti (ovviamente ironici) per il grande successo delle cabine di regia. Nel 2023 arriverà, ovviamente in ritardo, nuovo materiale circolante.

Sarà questa la panacea di tutti i mali? Noi abbiamo forti dubbi al rigiardo. Ma il 2023 è dietro l'angolo. Continueremo ad essere vigili. Dalla parte giusta. Quella dei pendolari.

Federico Pavese, responsabile Fratelli d'italia zona Empolese

Giampaolo Giannelli, responsabile provinciale dipartimento trasporti Fratelli d'italia