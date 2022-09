Pd Montopoli organizza incontri con i candidati in centro e nelle frazioni

In occasione delle elezioni politiche di domenica 25 Settembre, il Partito Democratico di Montopoli è in mobilitazione straordinaria, con banchetti ai mercati e incontri pubblici.

Si inizia lunedì 5 Settembre alle ore 21.00 a San Romano in Via della Pace con Ylenia Zambito, già assessora a Pisa e responsabile regionale urbanistica del PD, candidata al Senato nel collegio plurinominale.

L'appuntamento successivo è fissato per martedì 6 Settembre, sempre alle ore 21.00, al Circolo Endas di Casteldelbosco, e vedrà la partecipazione di Stefano Ceccanti, parlamentare uscente e candidato alla Camera per il collegio uninominale di Pisa, col quale affronteremo il problema dell'amministrazione delle giustizia.

Terminiamo il primo giro di incontri serali mercoledì 7 Settembre alle 21.00 in Piazza Fantozzi a Marti, dove assieme al Consigliere Regionale Andrea Pieroni affronteremo una delle questioni più delicate del momento: quella dei costi dell'energia e dei servizi.

Lunedì 12 Settembre, in Piazza Vittorio Veneto a Capanne, parleremo di politiche per il lavoro e per il contrasto alle diseguaglianze sociali con Alessandra Nardini, assessora regionale della Regione Toscana.

Il giorno seguente, mercoledì 13 Settembre in Piazza Luigi Einaudi a Montopoli, saremo assieme ad Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio Regionale della Toscana, con una serata dedicata allo sviluppo economico dei territori.

L'ultimo appuntamento è previsto mercoledì 14 Settembre ai giardini di Via Lazio a l'Angelica, dove parleremo di diritti assieme a Tania Cintelli, presidente della Conferenza Regionale delle Donne Democratiche della Toscana.

"Saremo assieme ai nostri iscritti e volontari, casa per casa, strada per strada" scrive Andrea Marino, segretario del Pd di Montopoli "Vogliamo far conoscere il nostro programma ai cittadini ed alle cittadine, dando loro voce: per questo nelle sei serate lasceremo spazio a rappresentanze del mondo del lavoro, della ricerca e della cultura ed alle testimonianze di cittadini comuni"

Fonte: Pd Montopoli