Pontorme in Festa, come cambia la viabilità

Sta per cominciare il fine settimana dedicato alla kermesse ‘Pontorme in festa’. Due giorni da vivere in uno dei borghi antichi della città di Empoli.

Sabato 3 e domenica 4 settembre 2022 è la festa delle rievocazioni storiche e medievali, consegna di riconoscimenti e premi culturali, il Volo del becco, mercatino delle arti del passato, mostra, apertura della casa Museo Il Pontormo e tanto altro.



NEL DETTAGLIO - Divieto di transito di tutti i veicoli per le seguenti strade e piazze: via Pontorme, dal civico n.35 al civico n.122 compreso, dalle 10 alle 24 del 4 settembre 2022; piazza Marchetti, tutta, dalle 10 del 4 settembre alle 24 del 5 settembre 2022; via Giro delle Mura Nord, tratto compreso tra via Guido Monaco e via Pontorme, dalle 10 alle 24 del 4 settembre 2022.

Divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati di tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati per le seguenti strade e piazze:

via Pontorme, dal civico n.35 al civico n.122 compreso nella piazzetta in corrispondenza del n.civico 41, dalle 10 alle 24 del 4 settembre 2022; piazza San Michele Arcangelo, tutta, dalle 10 alle 24 del 4 settembre 2022; via Della Chiesa, tutta, dalle 10 alle 24 del 4 settembre 2022; via Giro delle Mura Nord, tratto compreso tra piazza Marchetti e via Pontorme, dalle 10 alle 24 del 4 settembre 2022; infine, piazza Marchetti, tutta, dalle 10 del 4 settembre alle 24 del 5 settembre 2022.





Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa