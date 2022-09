Pulizia delle deiezioni e operatore ecologico in bici, novità in centro a Camaiore

A seguito di una riunione tra l’Amministrazione Comunale , E.R.S.U. e C.C.N Camaiore, su esplicita richiesta dei delegati di quest’ultimo, verranno adottati, nel Centro Storico, nuovi accorgimenti atti a migliorare la qualità del Decoro Urbano.

Da Lunedì 5 Settembre la Raccolta Differenziata PAP e la Raccolta del Vetro sia Domestica che Non domestica avverranno dalle ore 08,30 alle ore 10,00, in modo da eliminare l’esposizione dei rifiuti in orari non consoni al ritiro e che hanno recato disagi alle attività in pieno esercizio lavorativo.

Ogni Giovedì ci sarà una pulizia più accurata delle vie cittadine anche attraverso l’uso di un mezzo-lancia, specifico per il servizio, che mitigherà fortemente anche il problema annoso delle deiezioni animali.

Sarà rivalutata anche la figura dell’ “Operatore ecologico in bicicletta” per la prossima stagione estiva.

“Queste modifiche sono solo il primo passo per la riqualificazione di Camaiore. Stiamo infatti già lavorando insieme ad E.R.S.U. ad un progetto di dislocamento dal centro dei punti di raccolta delle utenze che non hanno gli spazi adeguati e che potrebbe essere la definitiva soluzione a molti dei problemi fronteggiati fino ad ora, sia per i residenti che per le categorie commerciali” il commento del Sindaco Marcello Pierucci.

Fonte: Comune di Camaiore - Ufficio stampa