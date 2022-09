Raccolta differenziata, al via la campagna di sensibilizzazione Geofor

Una campagna di comunicazione per tenere alta l'attenzione sulla raccolta differenziata. È ciò che propone Geofor alla cittadinanza, attraverso una serie di immagini volte a ricordare l'importanza di gestire correttamente i rifiuti domestici e dimostrare quindi una particolare attenzione verso l'ambiente.

La campagna informativa, fortemente voluta dal Comitato di Controllo Analogo della società, in rappresentanza dei vari Comuni serviti, inizierà con le prime affissioni proprio in questi giorni. Si parlerà dell'importanza del recupero dei materiali, derivanti proprio dalla corretta separazione dei rifiuti, come ad esempio vetro, carta e multimateriale (imballi in plastica, alluminio, tetrapak, lattine, ecc.).

"Anche se oggi si parla quotidianamente di raccolta differenziata - ha commentato il vicepresidente del Comitato di Controllo, Juri Filippi - abbiamo ritenuto importante tornare a proporre ai cittadini una campagna sui temi ambientali legati ai rifiuti. Una corretta gestione permette non solo di dimostrare una sensibilità ambientale di sicuro valore, ma rappresenta anche un gesto indispensabile per provare a contenere il drenaggio delle risorse della Terra, che, come vediamo, non sono infinite. È un messaggio che mandiamo al presente ma anche al futuro, al futuro dei nostri figli. Rigenerare quindi vetro dal vetro, carta dalla carta, o plastica dagli imballi di plastica, è sicuramente un processo virtuoso, sul quale insistere. Usare meno imballi, riciclare quelli usati e applicare al pianeta ideali di sobrietà e austerità. Anche da qui l'idea di progettare questa campagna, che apre il sipario su altre iniziative di comunicazione ambientale con cui proseguiremo l'attività di informazione verso gli utenti. Una delle future iniziative potrebbe riguardare, ad esempio, le visite agli impianti, per permettere ai cittadini di conoscere più da vicino l'attività di Geofor nel campo della gestione del ciclo integrato dei rifiuti".

Fonte: Geofor