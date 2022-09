Rotary Valdelsa per i bambini, le collaborazioni del 2022

In una serata densa di soci e ospiti a Villa Ducci di San Gimignano, accompagnata dalle note musicali del violoncello suonato dal Maestro Francesco Fontana direttore dell’accademia musicale della Valdelsa, il Presidente del Rotary Club Valdelsa, Ing. Simone Hayek, ha esposto Martedì 30 Agosto i principali services del Club per l’annata rotariana in corso. Di seguito le principali collaborazioni presentate nella serata:

• “Bimbi in ANT”, che garantisce a livello nazionale assistenza domiciliare gratuita ai piccoli pazienti in età pediatrica e adolescenziale, verrà finanziato dal Rotary con una serata di gala con ballo al Castello di Oliveto in Castelfiorentino.

• “Autismo Siena Piccolo Principe” rivolto alle problematiche dello spettro autistico ed “Associazione genitori ragazzi disabili Certaldo” ai quali sarà destinata una fund-raising che coinvolgerà il territorio della Valdelsa.

• “BASKIN” lo sport di squadra giocato da disabili e normodotati insieme per cui il Rotary Valdelsa ne sosterrà la formazione della Nuova squadra in collaborazione con l’associazione polisportiva il Giglio di Castelfiorentino. Nell serata è stata inoltre donata una nuova T-shirt dal Rotary Valdelsa che vestirà i giocatori.

• “Ride for Children”, la prima edizione della manifestazione di corsa su pista delle categorie giovanili (6-12 anni) della federazione ciclistica italiana il cui obiettivo sarà una raccolta fondi destinata al reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale SM alle Scotte di Siena. L’evento si svolgerà Domenica 9 Ottobre presso il velodromo senese degli Impianti Sportivi Acqua Calda. La realizzazione di tale manifestazione è stata possibile grazie alla collaborazione tra Club Rotary Valdelsa, Rotary Club Siena (presidente Avv. Duccio Panti), Rotary Club Siena Est (presidente Dott. Mario Valgimigli), Panathlon club (presidente dott. Fabio Bruttini) ed anche grazie al contributo di Pedale Senese 1952 (Presidente Gaia Passerini, Direttore Sportivo Giuseppe Romeo) e molti altri partner sotto il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Siena.

Fonte: Ufficio stampa