Cascine, Galli e Bussolin (Lega): "Parco ormai gestito dalla criminalità"

"Il Parco delle Cascine sembra non avere più pace, stante l’ennesima rissa tra extra-comunitari in Piazza Vittorio Veneto, peraltro punto di partenza o di arrivo per tanti pullman diretti in zone della Toscana" ad affermarlo in una nota sono Giovanni Galli e Federico Bussolin, rispettivamente consigliere regionale e comunale della Lega, oltre che, quest'ultimo, candidato alla Camera. "Firenze e i fiorentini ormai sono ostaggio di spacciatori e criminali di ogni genere che, da tempo, sono i padroni assoluti delle Cascine, nonostante l'impegno profuso dalle Forze dell'Ordine".

"Non ci stancheremo mai - proseguono Galli e Bussolin - di chiedere a gran voce risposte concrete e necessariamente dure per ristabilire un doveroso decoro nella tormentata area cittadina. Peraltro Piazza Vittorio Veneto è il biglietto da visita per molti turisti, considerato l'approdo di vari bus; immaginiamo lo shock da parte loro, nell’assistere quotidianamente a scene di continua violenza. Chiediamo, dunque - concludono i consiglieri - l’immediata attivazione degli organi competenti, confidando, finalmente, che la questione possa essere affrontata con la massima risolutezza possibile. Residenti e turisti devono, infatti, poter godere pienamente ed in sicurezza di un parco che è, purtroppo, sempre più teatro di gravi episodi delinquenziali".

Fonte: Ufficio stampa