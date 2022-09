Clean up, i giovani di San Casciano custodi del pulito dei boschi

Pettorina gialla, guanti, sacchetti blu e occhi vigili puntati sulla plastica e altri rifiuti abbandonati tra i boschi del Chianti. Insieme ai volontari della Consulta dei Giovani Sancascianesi questa mattina il sindaco Roberto Ciappi e l’assessore all’Ambiente Ferdinando Maida sono andati a ripulire boschi e aree di campagna di San Casciano, nell’area di Scopeti. Il primo weekend della Festa del Volontariato sancascianese, giunto al traguardo della sedicesima edizione sotto la guida di Daniele Cavari, è partito con un appuntamento coordinato da Letizia Chiarini, presidente della Consulta, al quale hanno partecipato tanti giovani e famiglie con bambini. L’evento Clean up si inserisce nel programma di Plastic Free alla cui rete nazionale ha aderito il Comune di San Casciano.

“Un'azione, virtuosa, simbolica - ha detto il primo cittadino Roberto Ciappi - ma concreta che testimonia quanto importante sia per una comunità rivestire il ruolo civico di 'custode' del paesaggio e dei luoghi in cui si cresce”. “Anche con piccoli gesti quotidiani – aggiunge l’assessore all’Ambiente Ferdinando Maida - è indispensabile dare il nostro contributo, imprimere un segno e diffondere la cultura del rispetto e della cura del patrimonio ambientale, rendere pulito e vivibile il nostro territorio deve essere una priorità, un impegno costante se davvero teniamo al suo futuro”.

Territorio e ambiente sono gli ingredienti principali della seconda giornata della rassegna dedicata al cuore d’oro dei sancascianesi. Il programma della festa prosegue domani, domenica 4 settembre, ritrovo alle ore 8.30 al Parco del Poggione di San Casciano, con l'iniziativa ludico-motoria “Meraville”, la passeggiata (articolata in due percorsi, 10 Km e 13 Km) che si potrà condividere anche con gli amici a 4 zampe per riscoprire luoghi naturalisti di grande bellezza, tra sentieri, boschi, strade bianche, borghi medievali e ville di epoca rinascimentale come Villa Poggio Torselli, Villa Mangiacane, Villa Machiavelli.

Per iscriversi occorre prenotarsi online al link: https://www.festadelvolontariatosancascianese.it/meraville/.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti fiorentino