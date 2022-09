Forza Italia presenta i candidati a Firenze: "Noi lontani da sovranisti e populisti"

"Forza Italia è lontana da sovranisti e populisti di cui abbiamo già visto il modo di operare".

Parole chiare quelle del senatore Massimo Mallegni che questa mattina, a Firenze, ha aperto la conferenza stampa di presentazione dei candidati ‘azzurri’ alle politiche 2022.

"Forza Italia parla toscano, non ci sono paracadutati ed è l’unico movimento politico che non ha candidato persone che non siano residenti nella nostra Regione - ha detto Mallegni. I nostri candidati sono tutti amministratori locali che fanno militanza, che hanno un mestiere e si occupano di attività amministrativa, hanno fatto gli assessori o i sottosegretari e parlamentari e hanno contatto diretto con la realtà. Sembra banale ma è proprio questo che fa la differenza: incontriamo le persone vere che hanno problemi quotidiani e cercano interlocutori credibili e non quelle dei salotti romani. Siamo un movimento politico lontano da questioni ideologiche, siamo il partito popolare europeo capace di dialogare con ogni Paese. Siamo una forza politica repubblicana - ha rimarcato il senatore Mallegni - senza pulsioni sovraniste né populiste: abbiamo visto i risultati raggiunti in cinque anni dal populismo grillino, ma ve ne sono anche di altri colori. Che non vanno bene comunque. E proprio per garantire equilibrio all’Italia e il miglior dialogo internazionale l’onorevole Antonio Tajani e’ la persona giusta per diventare Capo del Governo".