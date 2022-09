Furti a Pisa, prima in un negozio poi una bici elettrica: due arresti

Due furti sventati ieri a Pisa dai carabinieri hanno portato all'arresto di due persone. Il primo caso si è verificato ieri mattina in un noto negozio del centro città, in Corso Italia. Qui un uomo aveva tentato il furto di diversi capi di abbigliamento, per un valore complessivo di 140 euro. Giunti sul posto i militari della Sezione Radiomobile di Pisa hanno tratto in arresto il soggetto, un 42enne tunisino. L'uomo, con precedenti specifici, su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo. La refurtiva, recuperata, è stata restituita all'esercizio commerciale.

Dal giorno alla sera, altro furto nella notte in piazza Toniolo, dove un uomo è stato sorpreso mentre tentava di rompere il lucchetto di sicurezza di una bicicletta elettrica dal valore di circa 1600 euro. Sul posto i carabinieri di Pisa che hanno arrestato il soggetto, sempre di origine tunisina e coetaneo del primo. L'uomo è stato trovato dai militari mentre cercava di scassinare il lucchetto della due ruote, portata via da una strada del centro poco prima. Arrestato e trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo.