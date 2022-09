Incidente sul lavoro a Prato, grave operaio caduto da 4 metri

Incidente sul lavoro questo pomeriggio in una ditta di confezioni di abiti alla periferia di Prato dove un operaio 48enne, di origine cinese, è rimasto gravemente ferito. Secondo quanto emerso, l'uomo sarebbe caduto da un'altezza di 4 metri mentre stava sostituendo un neon, e sembra che si trovasse su un controsoffitto quando quest'ultimo avrebbe ceduto. Precipitando l'uomo sarebbe finito con il volto su una macchina da cucire, riportando un trauma cranico, lesioni al volto e a una caviglia.

Soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale di Prato, secondo quanto emerso non sarebbe in pericolo di vita. Intervenuti sul posto oltre ai sanitari del 118, i carabinieri e il personale della prevenzione per gli incidenti sui luoghi di lavoro della Asl.