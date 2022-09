La Casa della Memoria torna a prestare libri per la biblioteca

Da lunedì 5 settembre 2022 riapre il punto prestito della biblioteca comunale Renato Fucini, nella frazione di Santa Maria, all’interno della Casa della Memoria. Dalle 16 alle 19, il servizio sarà attivo per prendere i libri, per consultarli, per leggere e studiare nelle sale.

I giorni di apertura al pubblico sono lunedì e mercoledì in orario 16-19. Al punto prestito è possibile prenotare libri, film e cd della collezione della Rete Rea.net che saranno disponibili per il ritiro, nei giorni successivi, è inoltre possibile rinnovare i materiali già in possesso degli utenti oppure restituirli, anche nel caso siano stati presi in prestito alla sede centrale della 'Fucini' o nelle biblioteche del circuito Rea.net. E' infine possibile consultare i libri del Fondo Remo Scappini e i materiali del Centro Documentazione della Resistenza.

Per maggiori informazioni basta inviare una mail all'indirizzo biblioteca@comune.empoli.fi.it oppure chiamare lo 0571 757840.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa