L'imprenditore Franco Baccani si candida con Azione

Franco Baccani, presidente del Cda della Società Quadrante di Impresa Srl, si candida alla Camera dei deputati con Azione alle prossime elezioni Politiche.

«Mi candido per restituire quello che mi è stato dato in questi anni. Chi ha avuto la possibilità di sviluppare attività sul territorio è giusto che a un certo punto si metta a disposizione della comunità». Ha spiegato così la candidatura Baccani delineando i temi cardine della sua campagna elettorale che andranno dalla cultura, turismo, al manifatturiero del Made in Italy e alla formazione Baccani è candidato nel collegio plurinominale a Scandicci, nella città di Pisa, Firenze e provincia.

Un pensiero va ai giovani e chi si approccia per la prima volta al mondo del lavoro. «E’ necessario dare alle nuove generazioni delle opportunità vere e trasferire loro il nostro know how – ha sottolineato Baccani, ricordando la sua esperienza nell’Alta Scuola di Pelletteria – Non si può pensare che un ragazzo uscito dall’università dove ha investito anni e denaro poi esca per guadagnare cifre misere. Questo è un impegno che va preso per preservare il futuro delle nuove generazioni e per dare uno stimolo a quella che sarà la nuova classe dirigente».

Chi è Franco Baccani

Coniugato con due figli, Niccolò e Benedetta, vive e lavora a Firenze. Alla fine degli anni ’80 fonda la Gordon srl, primaria azienda del settore pelletteria al servizio dei principali brand del territorio. Attualmente ricopre la carica di presidente del Cda della Società Quadrante di Impresa Srl e in passato è stato (dal 2015 al 2016) vice presidente di Confindustria Firenze dove è componente del Consiglio direttivo e responsabile del gruppo di lavoro Made in Italy. Ha fatto della lotta per la tutela del Made in Italy il suo mantra, inteso come conservazione della tradizione, della storia economica e del lavoro ad arte bello e ben fatto. Quest’ultimo è fra i principali scopi dell’operato sociale. In questo senso sono molteplici le attività realizzate con testimonianze nelle scuole, realizzazione di video promozionali con gli studenti, attività di orientamento nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro. In particolare per i più giovani delle classi 3, 4, 5 delle scuole primarie è stato realizzato il gioco da tavolo “Scaccia il falso” – Giochiamo insieme per dire no alla contraffazione.