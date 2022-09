Miss Toscana 2022 è la bionda Nicole Ninci da Venturina

Ieri è stata la serata finale della 40esima edizione di Miss Toscana alle Terme di Casciana. Ad avere la meglio Nicole Ninci, originaria di Venturina, con un exploit dato che nelle serate in giro per la Toscana non aveva ottenuto nessun titolo regionale satellite.

L'incoronazione è avvenuta per mano di Zeudi Di Palma, ultima Miss Italia. L'evento è stato presentato da Raffaele Zanieri e da Gaetano Gennai. Sul palco hanno fatto la loro apparizione anche Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni.

Di seguito tutte le foto della serata a cura di Stefano Dalle Luche.