Offende una donna e aggredisce i poliziotti, denunciato a Pisa

Ha inseguito e offeso una 50enne pisana che si trovava sul lungarno Mediceo a Pisa per entrare in locale. La donna ha subito chiamato la polizia nella serata di ieri, per intervenire verso il nordafricano in bici autore delle offese. L'uomo, di 38 anni e in regola con il permesso di soggiorno, era in stato di ubriachezza e ha offeso e sputato contro gli agenti. Una volta caricato sulla volante è stato fatto anche visitare dai sanitari del 118 per il suo stato di alterazione. Verrà denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale oltre che denunciato per ubriachezza molesta.