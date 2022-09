Pd, i candidati Fossi, Biti e Parrini agli eventi dell'Empolese Valdelsa

Molti sono gli appuntamenti della campagna elettorale del Partito democratico dell’Empolese Valdelsa:

domani, domenica 4 settembre, alle 10 a Fucecchio, davanti alla Coop di via Fucecchiello, gazebo e volantinaggio con i volontari e Caterina Biti, candidata al collegio plurinominale alla Camera dei Deputati.

Alla stessa ora presidio e volantinaggio dei volontari del Pd Vinci davanti la casa del popolo di Sovigliana al quale parteciperanno Biti e Dario Parrini, capolista toscano per il Pd al Senato, che alle 15.30 sarà alla 18^Passeggiata per la Liberazione in occasione del 78°anniversario della Liberazione di Vinci.

Alle 17.30 Parrini, Emiliano Fossi, candidato al collegio uninominale Camera dei Deputati e la sindaca Brenda Barnini parteciperanno al Volo del Becco, manifestazione storica a cura dell’associazione Borgo Pontormese, che si tiene a Pontorme, nel comune di Empoli.

Lunedì 5 settembre alle 10 volantinaggio con volontari al mercato settimanale di Capraia Fiorentina, alle 17.00 Fossi e Parrini, insieme al sindaco di Vinci Giuseppe Torchia, faranno volantinaggio al mercato di Spicchio. Alle 21.30 Parrini sarà ospite di un’iniziativa organizzata dal Pd di Empoli alla casa del popolo di Pozzale.

Martedì 6 settembre dalle 10 volantinaggio al mercato di Montespertoli.

Mercoledì 7 settembre alle 8.00 volantinaggio al mercato di Vinci con Parrini, alle 9.30 porta a porta a Vinci di Parrini e Fossi accompagnati dal sindaco Torchia. In tarda mattinata incontro di Fossi e Barnini con le Rsu di alcune aziende empolesi.

Nel pomeriggio Fossi farà porta a porta a Monterappoli, frazione di Empoli, mentre alle 18.30 sarà a Montelupo Fiorentino per un incontro con il sindaco Paolo Masetti.

Alle 19.00 apericena al campo sportivo di Limite sull’Arno e alle 21.30 ad Avane iniziativa "Diritti al futuro" con la sindaca Barnini.

