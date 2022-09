Perdono di vista la figlia a Firenze: ritrovata, l'abbraccio della famiglia

Una coppia di turisti francesi perde di vista la figlia 21enne con disabilità mentali, che viene ritrovata dalla Polizia municipale in via dei Neri. È accaduto oggi alle 16 quando una pattuglia della Polizia Municipale impegnata nel controllo del centro è stata fermata da una coppia di turisti francesi che aveva perso di vista la ragazza. Le pattuglie della zona, avvisate tramite la Centrale Operativa, sono allora intervenute ritrovando la giovane in via dei Neri.

Dopo aver tranquillizzato la ragazza, gli agenti hanno riunito in pochi minuti la famiglia. I genitori, una volta abbracciata la ragazza, hanno ringraziato in lacrime tutti gli agenti intervenuti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa