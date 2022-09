Perdono l'orientamento nei boschi della Garfagnana, due ricerche in corso

Ricerche e soccorso nei boschi della provincia di Lucca in Garfagnana. Al lavoro i vigili del fuoco di Lucca, del comando centrale e del distaccamento di Castelnuovo, per due ricerche distinte.

La prima, in corso dalle 12.40, è nel comune di Borgo a Mozzano. Una persona, mentre era in cerca di funghi ha perso l'orientamento all'interno del bosco in una zona impervia in località Tubbiano. I vigili del fuoco, in contatto telefonico con la persona, la stanno raggiungendo per il recupero e soccorso.

Secondo intervento scattato poco prima delle 16 a Vagli di Sotto, nel comune di Minucciano, per la ricerca di due persone che hanno perso l'orientamento in una zona impervia nel bosco. Gli operatori della sala operativa dei vigili del fuoco sono riusciti ad individuare la zona di ricerca, attivando le squadre di terra, i cinofili, il nucleo SAPR con l'utilizzo dei droni, l'elicottero Drago 124 del reparto volo di Cecina e il personale del volontariato, attivato tramite la Prefettura. Il tutto sotto il coordinamento dell'Unità di Comando Locale, dove il personale specializzato in topografia applicata al soccorso gestisce e pianifica la ricerca.

NOTIZIE IN AGGIORNAMENTO