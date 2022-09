Psichiatri brasiliani alle Scotte: confronto su esperienze di cura e ricerca

Un momento importante di confronto su esperienze cliniche e assistenziale, ma anche sui progetti didattici e di ricerca in un settore molto specialistico: la psichiatria. Questi gli elementi che hanno arricchito la visita a Siena, all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, di una delegazione di 18 psichiatri provenienti da vari centri specialistici del Brasile.

A fare gli onori di casa il professor Andrea Fagiolini, direttore del Dipartimento di Salute mentale e degli organi di senso e della Psichiatria dell’Aou Senese. Dopo un incontro di presentazione che si è tenuto al centro didattico dell’ospedale Santa Maria alle Scotte, la delegazione brasiliana ha fatto visita anche nei reparti di diagnosi e degenza per vedere e toccare con mano l’esperienza assistenziale che viene effettuata a Siena.

"L’attività specialistica finalizzata alla prevenzione, diagnosi e terapia dei disturbi mentali è in continua evoluzione e il confronto a livello internazionale è di fondamentale importanza per essere sempre aggiornati e al passo coi tempi – commenta il professor Andrea Fagiolini -. Con i colleghi brasiliani abbiamo condiviso expertise e know how in maniera molto proficua. Obiettivo comune – ha aggiunto il professor Fagiolini -: quello di mettere al centro il benessere e la salute dei pazienti, sia per quanto riguarda la diagnosi e il trattamento di disturbi e patologie psichiatriche ma anche per gli aspetti legati a programmi e attività di ricerca clinica e pre-clinica, con progetti che possano coinvolgere istituzioni a livello internazionale".

Fonte: Aou Senese