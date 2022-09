Quasi 1700 euro di vestiti rubati in borsa, scatta l'allarme: denunciata a Firenze

Una volta oltrepassate le barriere antifurto è scattato l'allarme in un noto magazzino del centro storico di Firenze e la donna, che aveva provato ad eludere i sistemi di sicurezza, è stata fermata e denunciata. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, nella borsa aveva capi di abbigliamento griffati, ancora con i dispositivi antitaccheggio, per un valore di 1.698 euro. La donna, 54 anni georgiana e incensurata, è stata denunciata per furto aggravato e ricettazione.

Rinvenuti inoltre nella borsa dalla polizia anche il tester di un profumo e altri vestiti, probabilmente provento di altri furti in negozi del centro della città.