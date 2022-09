Settembre Limitese, torna finalmente la sfilata in costumi d'epoca

Dopo due anni di stop torna la sfilata storica in costumi d’epoca nell’ambito del “Settembre Limitese”.



Una tradizione recuperata negli ultimi anni in quanto accanto al “Palio con la montata”, già dalla fine degli anni ’90, veniva organizzata la sfilata storica in costume, grazie alla fattiva collaborazione delle associazioni, dei rioni e di tutta la cittadinanza.



La sfilata, in programma domani domenica 4 settembre alle ore 17.30 con partenza da piazza Piave, ha sempre accompagnato il Palio, anticipandolo di alcuni giorni, e vuole rappresentare la vita e i costumi del paese nel ‘900, a cavallo tra il periodo precedente la seconda guerra mondiale e i decenni immediatamente successivi.



Circa 100 figuranti, con abiti curati nei minimi dettagli e molto scenografici, a rappresentare le varie attività svolte nei quattro rioni in cui è suddiviso Limite sull’Arno, dai boscaioli ai pescatori, i maestri d'ascia e i navicellai. Saranno presenti anche mezzi d’epoca della Misericordia di Limite sull'Arno, Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite sull'Arno e imbarcazioni della Canottieri Limite sull'Arno.



Il corteo sfilerà da piazza Piave lungo via Ridolfi, piazza Don Valiani, via Garibaldi, via Picchiotti, via Polverosi, via Cavour per arrivare in Piazza Fucini. A seguire, in piazza Veneto, si svolgerà la cena dei rioni.



La sfilata storica è promossa dall’Amministrazione comunale e dalla ProLoco, in collaborazione con le associazioni del territorio, i rioni e gode del patrocinio della Regione Toscana.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa