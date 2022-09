Sorpreso dai carabinieri mentre spaccia, arrestato a Pisa

Sorpreso mentre consegnava nelle mani di una giovane una dose di sostanza stupefacente, è stato arrestato dai carabinieri a Pisa. È successo ieri pomeriggio in città quando i militari della Compagnia di Pisa hanno proceduto all'arresto in flagranza di reato di un uomo, 51enne italiano, trovato mentre cedeva una dose di eroina.

Nel corso della successiva perquisizione il 51enne è stato inoltre trovato in possesso di altre 4 dosi di eroina, dal peso complessivo di 1,7 grammi, nascoste nel vano portaoggetti e nel sottosella del suo motorino, oltre alla somma in contanti di 85 euro ritenuta provento di spaccio. L'uomo, su disposizione dell'autorità giudiziaria, si trova agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.