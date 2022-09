Spacca a testate il parabrezza del bus, 29enne sedato e denunciato

Camminava a torso nudo per strada in via Pistoiese a Firenze e poi ha spaccato a testate il parabrezza di un bus, prima di rifugiarsi in giardino. Un 29enne marocchino senza fissa dimora è stato fermato dalla polizia e denunciato per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. All'arrivo dell'ambulanza è stato sedato dai sanitari e trasportato al pronto soccorso di Careggi. A dare l'allarme l'autista del mezzo e i passanti. L'uomo non era sotto l'influenza di alcol e droghe.