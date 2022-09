Usura del 1000% a Livorno, due arresti e una denuncia

Usura con tassi fino al 1000% a Livorno. Due 36enni livornesi sono stati arrestati dai carabinieri di Livorno e trasferiti in carcere per usura ed estorsione in concorso. Per usura è stato denunciato un 39enne albanese.

Tutto è partito dalla denuncia di una persona che sarebbe rimasto impigliato nelle maglie dell'usura fin dal 2019 per debiti personali. I due prestiti di 3mila e 5mila euro sono stati impegnati con tassi dell'800% per il primo e del 350% per il secondo, concordando poi altri 4mila euro di prestito. La richiesta finale era di 40mila euro, un tasso del mille per cento.

Quando il pagatore ha ammesso di non riuscire più a far fronte alle spese, è stato picchiato, minacciato e intimidito con telefonate minatorie.