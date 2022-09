Aggressioni in piazza ad Arezzo, riunione in Prefettura prima della Giostra

Due aggressioni si sono registrate in piazza Grande ad Arezzo nella scorsa notte, vigilia della Giostra del Saracino. In un primo caso sarebbe stato aggredito il giostratore riserva del quartiere di Porta Sant'Andrea, che mentre si trovava in piazza con degli amici, sarebbe stato raggiunto da un gruppo di ragazzi con i foulard di un quartiere avversario. Il giocatore sarebbe stato colpito come dimostrerebbe un video consegnato alla polizia. Altro tafferuglio, stavolta con alcuni quartieristi di Porta Santo Spirito avvicinati sempre dagli stessi rivali. Sugli episodi sono in corso le indagini. Questa mattina il prefetto di Arezzo ha convocato una riunione d'urgenza con i quattro rettori dei quartieri e il sindaco di Arezzo, per fare il punto della situazione prima della Giostra del Saracino, in programma dalle 17 di oggi in piazza Grande ad Arezzo.