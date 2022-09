Bocce, riparte il Campionato Promozione Raffa: i risultati per la Toscana

Dopo la pausa estiva è ripreso il Campionato di Promozione di Bocce specialità Raffa. In Prima Categoria si è giocata la penultima giornata in entrambi i gironi, la Seconda Categoria ha visto disputarsi la giornata finale che ha stabilito la rappresentante toscana alle fasi interregionali, mentre in Terza Categoria hanno preso il via le fasi interregionali con protagoniste le toscane Sestese e Chiusi.

Nel Girone 1 di Prima Categoria Montecatini AVIS batte la Scandiccese in un autentico spareggio e chiude il discorso qualificazione alla giornata finale. I valdinievolini fanno la voce grossa fin da subito: 8-0, 8-1 per Poggi-Conforti-Pacella su Mocarelli-Saracino-Desii e 8-3, 8-2 per Selogna su Di Chirico. Il primo set di coppia in pratica chiude la gara: 8-3 in favore di Conforti-Pacella. Poi la Scandiccese si aggiudica due set (8-3 per Di Chirico-Desii e 8-6 per Mocarelli-Saracino), infine Montecatini chiude sul 6-2 grazie al set vinto da Selogna-Poggi. La gara tra Cortona e Biturgia invece è stata rinviata.

Nel Girone 2 di Prima Categoria è 4-4 nel derby viareggino disputato in Pineta tra Viareggina e Migliarina. I locali si aggiudicano entrambi i set di terna (8-3, 8-4 firmato Ivano Bertuccelli-Sodini-Mallegni), mentre in individuale la battaglia tra Sandro Pellegrini e Massimiliano Giuntoli finisce in parità (8-7 per Giuntoli, poi 8-5 per Pellegrini). La Viareggina si porta presto sul 4-1 grazie all'8-0 messo a segno da Ivano Bertuccelli-Mallegni, ma gli altri 3 set sono tutti della Migliarina (8-4 ad opera di Palmerini-Valter Bertolucci e 8-5, 8-0 firmato Giuntoli-Francesconi). Il secondo posto in classifica dunque si stabilirà all'ultima giornata. San Vincenzo invece prosegue la cavalcata con un netto 8-0 alla Garfagnana. La partita non è mai in discussione e già al primo turno è 8-0, 8-1 in terna, poi 8-4, 8-1 in individuale per Buti su Tesi. C'è maggior equilibrio in coppia ma anche in questo caso tutti i set vanno a San Vincenzo. Nota di merito garfagnina per Pellegrinotti e Febbrai che danno vita a due bei set contro Pacini-Buti, con questi ultimi però vincitori con un doppio 8-7.

La giornata finale di Seconda Categoria si è giocata alla Bocciofila Migliarina di Viareggio. Nella prima semifinale Il 45 di Firenze ha avuto facilmente la meglio sul Circolo Bocciofilo Grossetano, aggiudicandosi già i primi 5 set. 8-1, 8-0 il punteggio ottenuto da Parravicini-Ricci-Zecchi su Francardi-Garbin-Radicchi (2° set Sgaragli), 8-0, 8-4 quello messo a segno in individuale da Conti, prima su Conforti, poi sul sostituto Maggio. Basta l'8-3 di Moroni-Conti su Conforti-Radicchi per qualificare Il 45 alla finale. Nella seconda invece è la Sestese ad avere la meglio su Bocce Arezzo. Il primo turno è equilibrato e su entrambe le corsie si registra la parità. Sul campo 3 gli aretini Cardinali-Sandroni-Zotti si impongono 8-5, prima di cedere 6-8 nel secondo set a Vaiani-Baldi-Masini, mentre su quello dell'individuale parte fortissimo il sestese Nesti fa registrare subito un 8-0, poi equilibrato dall'8-6 di Donati. La coppia sestese Fabrizio Lumini-Vaiani è eccezionale mettendo a segno un 8-1, 8-2, e anche l'altra Nesti-Masini ha la meglio 8-5 su quella aretina Zotti-Donati per il 5-2 finale in favore dei rossoblù.

La finale è una battaglia senza esclusione di colpi. La Sestese mette a segno un 8-0, 8-6 in individuale con un Nesti travolgente su Ricci, mentre in terna prima vincono 8-7 i sestesi Vaiani-Fabrizio Lumini-Masini, poi è 8-1 per Il 45 grazie a Zecchi-Parravicini-Conti. Si va al secondo turno sul 3-1 per la Sestese ma Il 45 pareggia subito: 8-5 per Parravicini-Conti su Nesti-Baldi e 8-0 per Moroni-Ricci su Fabrizio Lumini-Vaiani. Questi ultimi fanno loro anche il secondo set per 8-4, ma sull'altra corsia Nesti e Baldi vincono 8-5. E' 4-4 e si va ai pallini, laddove la Sestese prevale per 5-3, vincendo la Seconda Categoria toscana e qualificandosi alla fase interregionale dove alla prima fase affronterà i modenesi della Pavullese (andata 17 settembre-ritorno 24 settembre).

In Terza Categoria si sono giocate le gare di andata della prima fase interreggionale La Sestese fa sua la sfida di andata in casa del San Lazzaro. I bolognesi partono forte con l'8-3, 8-5 in terna ad opera di Bianchi-Zoffi-Stefanelli su Lumini-Monini-Cresci. Giachetti però è implacabile in individuale: 8-7, 8-0. Si va al riposo sul 2-2. Nelle prove individuali sul campo 2 la grande prova di Giachetti-Monini vale un 8-3, 8-2, mentre sull'altra corsia Banchelli e Datticci (subentrato a Lumini) prima cedono 8-6, poi vincono 8-1 per il 5-3 finale in favore della Sestese.

Il DLF Chiusi batte in casa l'Intrepida Gubbio col medesimo punteggio. Ottima è la partenza dei chiusini: 8-4, 8-2 per Cherubini-Marchi-Seccaroni in terna, 8-0 per per Meoni in individuale. Gubbio poi accorcia con l'8-3 ad opera di Fumanti. La sfida di terna in corsia 1 va al DLF Chiusi: 8-4, 8-1 per Cherubini-Marchi, mentre in corsia 2 è appannaggio degli eugubini grazie all'8-5, 8-3 rifilato da Fumanti-Tironzelli a Meoni-Macchiaiolo (2° set Ricci). La gara di ritorno è prevista a Gubbio sabato 10 settembre.

Prima Categoria - Girone 1

Giornata 5 - 3 settembre

Cortona Bocce-Biturgia RINVIATA

Montecatini AVIS-Scandiccese 6-2

Classifica

Biturgia 10 (4)

Montecatini Avis 10 (5)

Scandiccese 6 (5)

Cortona Bocce 0 (4)

Prossimo turno - Giornata 6 - 10 settembre

Biturgia-Montecatini AVIS

Scandiccese-Cortona Bocce

Prima Categoria - Girone 2

Giornata 5 - 1-3 settembre

San Vincenzo-Garfagnana 8-0

Viareggina-Migliarina 4-4

Classifica

San Vincenzo 15 (5)

Migliarina 6 (5)

Viareggina 5 (5)

Garfagnana 1 (5)

Prossimo turno - Giornata 6

Garfagnana-Viareggina

Migliarina-San Vincenzo

Seconda Categoria - Giornata Unica Finale (3 settembre presso Bocciofila Migliarina)

Semifinali

Il 45-C.B. Grossetano 5-0

Bocce Arezzo-Sestese 2-5

Finale

Il 45-Sestese 4-4 (3-5 ai pallini)

La vincente Sestese si qualifica al primo turno della fase interregionale contro la squadra del C.R. Emilia Romagna Pavullese (andata 17 settembre-ritorno 24 settembre).

Terza Categoria - Fase interregionale

Andata 1 settembre

San Lazzaro-Sestese 3-5

Ritorno 10 settembre

Sestese-San Lazzaro

Andata 3 settembre

DLF Chiusi-Intrepida Gubbio 5-3

Ritorno 10 settembre

Intrepida Gubbio-DLF Chiusi

Fonte: Federazione Italiana Bocce - Comitato Regionale Toscana