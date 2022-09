Insegnante, amante dei fiori e della musica: è scomparsa Decky Fornaciari

Se ne è andata a 43 anni Decky Fornaciari, il Comprensorio del Cuoio è in lutto. Aveva 43 anni, è scomparsa nell'ultimo weekend. Originaria di Santa Croce sull'Arno, era molto conosciuta a Fucecchio anche se per una parte della sua vita, dopo essersi sposata, ha vissuto a Livorno. Nella Zona del Cuoio anche la sua famiglia era piuttosto nota, il padre è un architetto apprezzato.

Decky Fornaciari era insegnante di matematica alle superiori. Aveva lavorato anche a Bologna, a Castelfiorentino e ultimamente era al Vespucci di Livorno. Cresciuta a Santa Croce sull'Arno era entrata nella banda Mariotti-La Primula di Fucecchio e ne era divenuta presidentessa.

Era anche una grande appassionata e esperta di fiori. Sempre a Fucecchio ha fatto parte per molti anni del gruppo degli infioratori che ha colorato le piazze d'Italia. L'associazione Nazionale delle Infiorate Artistiche si stringe "nel dolore per la scomparsa di una storica figura dell'Infiorata di Fucecchio e delle tante opere realizzate insieme ad Infioritalia". Il Presidente Andrea Melilli la ricorda come "una donna piena di entusiasmo, innamorata della matematica ed ancor più delle nostre opere floreali. Ciao Decky, sei stata un esempio per noi, continua a seguirci da lassù. Ti salutiamo così, ricordando alcuni bei momenti trascorsi con te. Le nostre sentite condoglianze alla famiglia".

A Livorno la piangono colleghi e colleghe. La preside del Vespucci, Francesca Barone Marzocchi, l'ha salutata su Facebook col seguente pensiero: "La Prof.ssa Fornaciari ha vissuto la sua esperienza professionale con passione, entusiasmo, capacità, competenza e determinazione. Ha seguito, insegnato, imparato e si è divertita con le studentesse e gli studenti. Ha voluto esserci sempre... e per sempre ci sarà. Il suo essere sorridente, pronta a nuove sfide, combattiva nelle battaglie personali oltre che professionali, creativa e ricettiva l’hanno resa la “Decky” a cui tutti noi vogliamo bene. Quello che Decky lascia a tutti noi è l’esempio di come un insegnante dovrebbe essere, di come si affrontano a testa alta e con il sorriso anche le situazioni più difficili. È lei ad aver vinto la battaglia.

Con le lacrime di oggi per il vuoto, ma con la piena consapevolezza del patrimonio che ci hai lasciato: grazie Decky! A te, tutti noi dedichiamo con grande affetto quest’anno scolastico, nuovo e difficile. Cercheremo di affrontarlo con il tuo dolce sorriso!".