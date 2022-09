Elaborazione del lutto, incontri di gruppo al Consultorio Diocesano di San Miniato

"Mi manchi… Camminare oltre il dolore" è il percorso che promuove il Consultorio Familiare "A. Giani" di San Miniato nel mese di ottobre, sul tema dell’elaborazione del lutto, rivolto ad adulti che desiderano prendersi cura di loro stessi, riguardo al delicato tema della perdita di una persona cara.

Di cosa si tratta. Le motivazioni che ci spingono a proporre questo itinerario sono molteplici:in una società in cui ci è richiesto di essere sempre al top, il tema della morte è divenuto un tabù, non se ne parla o è difficile affrontarlo; siamo poco abituati ad esprimere verbalmente e condividere le nostre emozioni più dolorose, anche per non rattristare o far preoccupare amici e familiari; sappiamo però che trattenere le emozioni può provocare un disagio interiore e relazionale, che ostacola il benessere personale e familiare. L’esperienza della pandemia da Covid-19 che abbiamo attraversato, ha messo in luce la realtà della perdita di tante persone care nelle nostre famiglie e il non aver potuto essere loro accanto.

Per questi motivi abbiamo voluto creare uno spazio accogliente, un tempo di ascolto e condivisione, dove sarà possibile: rafforzare le abilità di resilienza, anche grazie alla risorsa del gruppo; integrare l’esperienza della perdita nella propria esistenza, attraversando il lutto; trovare un nuovo modo di amare la persona perduta e proseguire con più serenità e pace il proprio percorso di vita.

Quando e dove si svolge. I quattro incontri di gruppo, gratuiti, si terranno giovedì 6, 13, 20 e 27 ottobre 2022, dalle ore 18.00 alle ore 19.30, presso la sede del Consultorio, in via Vittime del Duomo, 4 a San Miniato e saranno condotti dalle consulenti familiari Moira Checcucci e Gabriella Boldrini.

Come iscriversi: compilando il modulo online sul sito del consultorio al seguente link: https://bit.ly/3KPajmv

Per ulteriori informazioni: whatsapp al n. 328.1575989 – email: consultoriofamiliare@diocesisanminiato.it

Fonte: Consultorio Familiare "Alberto Giani" Diocesi di San Miniato