"Estate deludente" a San Miniato, CCN replica a Confcommercio: "Nessuno si è lamentato"

"Nessuno degli iscritti del Centro Commerciale Naturale di San Miniato ha avuto motivo di lamentarsi dell'estate appena trascorsa". Così in una nota, la presidente del CCN della città della Rocca Edi Gori replica alle affermazioni dei giorni scorsi, avanzate da Confcommercio. La risposta di Gori è indirizzata alle parole del presidente di Confcommercio San Miniato, Giovanni Mori, il quale parlando della non concessione del suolo pubblico ha definito questa estate "povera di eventi e iniziative" che i commercianti stessi "definiscono deludente e assolutamente non all'altezza degli anni precedenti al Covid" (Qui la notizia).

"Come presidente del Centro Commerciale Naturale di San Miniato, a nome del Consiglio, mi preme fare alcune precisazioni" dichiara la presidente del CCN San Miniato Gori. "Anzitutto va sottolineato che il CCN conta oltre 30 associati, incluse le attività di ristorazione e rileviamo che nessuno dei nostri iscritti ha avuto motivo di lamentarsi dell'estate appena trascorsa che, pur con tutte le difficoltà della ripartenza post pandemica, è stata caratterizzata da una buona ripresa grazie anche al turismo estero. Vero è che si poteva fare di più e meglio, ma da qui a definire tutta la stagione povera e deludente, ce ne corre. Il CCN - prosegue Gori - si è comunque impegnato organizzando un cartellone di piccoli eventi di intrattenimento che hanno allietato le serate di luglio e agosto, durante le pedonalizzazioni del centro. Crediamo che San Miniato si presti più a questo tipo di spettacoli, semplici ma di qualità, piuttosto che a grossi baracconi. Auspichiamo in ogni caso - conclude la presidente del CCN - che l'amministrazione comunale sia più attenta ai problemi che il settore del commercio si troverà ad affrontare in futuro".