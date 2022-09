Memorial Lorenzo Lunghi, il trofeo è degli U17 Abc Castelfiorentino

Inizia con il botto la stagione del gruppo Under 17 dell’Abc Castelfiorentino che nel primo impegno pre season si aggiudica il Memorial Lorenzo Lunghi, trofeo organizzato dal Pino Dragons Firenze, che ringraziamo per l’invito e per l’ospitalità, che ha visto la partecipazione di 12 squadre.

È stata una marcia trionfale quella gialloblu, con la truppa castellana che, dopo aver vinto le tre gare del girone di qualificazione contro Pielle Livorno, Sancat e Olimpia Legnaia, si è imposta in semifinale proprio contro i padroni di casa del Pino Dragons, per poi aggiudicarsi la finalissima contro la Firenze Basketball Academy. All’Abc è andato anche il premio del miglior giocatore, assegnato a Lorenzo Rosi.

Ai nostri ragazzi, dunque, i complimenti della società per questo bellissimo percorso!

Ecco tutti i tabellini delle gare gialloblu.

Girone di Qualificazione

ABC CASTELFIORENTINO – PIELLE LIVORNO 67-45

Parziali: 12-7, 18-11, 24-12, 13-15

Tabellino: Vallerani 7, Lilli 15, Marchetti A., Raggini 6, Viviani 7, Merlini 2, Filomeno 11, Ticciati, Leti 4, Bartolini 2, Damiani 7, Rosi 6. All. Calvani.

ABC CASTELFIORENTINO – SANCAT 91-36

Parziali: 13-18, 21-6, 29-8, 18-4

Tabellino: Vallerani 2, Marchetti A., Raggini 13, Filomeno 7, Ticciati 18, Niccolini 4, Leti 5, Bernardoni 3, Bartolini 18, Damiani 5, Marchetti F., Rosi 16. All. Calvani.

ABC CASTELFIORENTINO – OLIMPIA LEGNAIA 74-50

Parziali: 21-11, 18-14, 15-13, 20-12

Tabellino: Lilli 12, Marchetti A. 2, Raggini 7, Viviani 8, Merlini 10, Filomeno 2, Ticcati 7, Niccolini 2, Bernardoni 2, Bartolini 4, Damiani 9, Rosi 9. All. Mostardi.

Semifinale Poule 1-4

ABC CASTELFIORENTINO – PINO DRAGONS 73-67

Parziali: 14-13, 13-22, 27-19, 19-13

Tabellino: Vallerani, Lilli 21, Raggini 3, Viviani 6, Merlini 2, Filomeno 2, Ticciati 5, Leti 9, Bartolini, Damiani 9, Rosi 16, Bici. All. Mostardi.

Finale 1/2

ABC CASTELFIORENTINO – FIRENZE BASKETBALL ACADEMY 63-58

Parziali: 24-12, 13-17, 15-12, 11-17

Tabellino: Vallerani, Lilli 4, Marchetti A. 2, Raggini 8, Viviani 17, Merlini 6, Filomeno 5, Ticciati 2, Leti, Bartolini, Damiani 2, Rosi 17. All. Betti. Ass. Mostardi.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa