Rubano monopattino elettrico sotto gli occhi del proprietario: denunciati a Siena

Tentano di rubare un monopattino elettrico ma visti dal proprietario scatta l'allarme e la polizia riesce a fermarli, denunciandoli. È successo ieri mattina a Siena, nei pressi di piazza Matteotti. Sul posto gli agenti delle volanti della Questura senese, su segnalazione del proprietario che aveva assistito alla scena del furto del suo monopattino.

Poco prima infatti il proprietario, un addetto alla vendita di un supermercato, mentre stava servento dei clienti dalla vetrata ha scorto un ragazzo che all'esterno si guardava intorno per accertarsi di non essere osservato. Il negoziante, che aveva assicurato ad un palo con un grosso cavo metallico il suo monopattino elettrico, si era insospettito perché un mese fa sempre nello stesso posto, avevano tentato di rubarglielo e quel ragazzo intravisto sembrava proprio quello della volta precedente. In quell'occasione fu il pronto intervento di un edicolante ad impedirne il furto. Uscito velocemente dal negozio si è accorto che il soggetto si trovava in compagnia di un altro giovane che, con delle cesoie, aveva già tagliato il cavo di sicurezza e cercava di allontanarsi con il monopattino. Scoperti i due hanno abbandonato uno zaino e il monopattino, scappando verso via Montanini. Chiamata la polizia, gli agenti hanno ritracciato i due vincino la stazione ferroviaria, anche attraverso la visione delle immagini della videosorveglianza cittadina.

Portati in Questura sono stati perquisiti e in loro possesso sono state trovate due cesoie e un coltello di cui è vietato il porto. Identificati in 31enne e 24enne, è emerso che i due residenti in provincia risultavano avere a loro carico diverse denunce per reati, in particolare di matrice predatoria. Quanto rinvenuto è stato sequestrato ed entrambi sono stati denunciati. Emessa nei loro confronti dal Questore la misura di prevenzione di allontanamento dalla città di Siena.